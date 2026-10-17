राजस्थान में मदिरा प्रेमियों को झटका: पंचायत चुनाव में मतदान और मतगणना के दिन बंद रहेंगे शराब ठेके

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद से ही प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इन चुनावों में ग्रामीण मतदाता अपने क्षेत्र के पंच, सरपंच और पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों को चुनेंगे। चुनाव को चार चरणों में कराया जाना है, ताकि मतदान और मतगणना की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके। जयपुर जिले में भी चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यहां 22 पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली 597 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। करीब 18.99 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था, ईवीएम और स्ट्रॉन्ग रूम से जुड़ी तैयारियों पर ध्यान दे रहा है। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।