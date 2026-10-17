17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान में मदिरा प्रेमियों को झटका: पंचायत चुनाव में मतदान और मतगणना के दिन बंद रहेंगे शराब ठेके

Rajasthan Panchayat Election Dry Day: राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान जयपुर के निर्वाचन क्षेत्रों और उनके 5 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Oct 17, 2026

Rajasthan Panchayat Election Dry Day

Ai Generated Image

जयपुर. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर संदेश नायक ने जिला परिषद, पंचायत समिति और पंच-सरपंच चुनाव को लेकर सूखा दिवस घोषित किया है। आदेश के अनुसार, मतदान और मतगणना के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के साथ उनके पांच किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया के दौरान लागू रहेगी।

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए चार चरणों में सूखा दिवस रहेगा। पहले चरण में 20 से 22 अक्टूबर तक, दूसरे चरण में 26 से 28 अक्टूबर तक, तीसरे चरण में 1 से 3 नवंबर तक और चौथे चरण में 12 से 14 नवंबर तक शराब की बिक्री, वितरण और उपयोग पर रोक रहेगी।

वहीं, पंच और सरपंच चुनाव के दौरान भी चरणवार सूखा दिवस लागू किया जाएगा। पहले चरण में 22 अक्टूबर शाम 6 बजे से 24 अक्टूबर को मतगणना समाप्त होने तक शराब पर प्रतिबंध रहेगा। दूसरे चरण में 28 अक्टूबर शाम 6 बजे से 30 अक्टूबर तक, तीसरे चरण में 3 नवंबर शाम 6 बजे से 5 नवंबर तक और चौथे चरण में 14 नवंबर शाम 6 बजे से 16 नवंबर को मतगणना समाप्त होने तक सूखा दिवस रहेगा। इस दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और उनके पांच किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री, वितरण और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

जयपुर जिले की 597 ग्राम पंचायतों में होगा चुनाव

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद से ही प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इन चुनावों में ग्रामीण मतदाता अपने क्षेत्र के पंच, सरपंच और पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों को चुनेंगे। चुनाव को चार चरणों में कराया जाना है, ताकि मतदान और मतगणना की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके। जयपुर जिले में भी चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यहां 22 पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली 597 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। करीब 18.99 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था, ईवीएम और स्ट्रॉन्ग रूम से जुड़ी तैयारियों पर ध्यान दे रहा है। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।

Rajasthan Panchayat Election: ‘हमारे टिकट बेच दिए’, MLA अनीता जाटव का MLA घनश्याम मेहर पर ‘सौदेबाज़ी’ के आरोप

ये भी पढ़ें
rajasthan congress mla clash karauli ticket distribution controversy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2026 11:37 am

Published on:

17 Oct 2026 11:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में मदिरा प्रेमियों को झटका: पंचायत चुनाव में मतदान और मतगणना के दिन बंद रहेंगे शराब ठेके

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

राजस्थान में जमीन रूपांतरण के नए नियम 2 नवंबर से: आवेदन करते ही मिलेगा आदेश, जानिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत क्यों नहीं?

rajasthan land conversion rules
जयपुर

पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव आज से: 2 दिन थिरकेंगे कदम, झूमेगा जयपुर; खान-पान में दिखेगा राजस्थानी तड़का

patrika maharas dandiya mahotsav 2026
जयपुर

जयपुर नगर निगम की जल्दबाजी, गांवों को शहर में जोड़ा, सुविधाओं का रास्ता नहीं छोड़ा; राहत के लिए भटक रहे लोग

Jaipur JDA boundary expansion
जयपुर

राजस्थान में 8वीं पास बना MBBS डॉक्टर : पर्ची काटने से की शुरुआत, अस्पताल भी खरीद लिया

Fake MBBS
जयपुर

Jaipur News : स्पा-मसाज की आड़ में अनैतिक कार्य, 12 विदेशी महिलाएं डिपोर्ट, 9 और महिलाओं की पहचान

jaipur spa massage Immoral activitie 12 foreign women deported 9 identified
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.