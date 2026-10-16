राजस्थान में 8वीं पास बना MBBS डॉक्टर : पर्ची काटने से की शुरुआत, अस्पताल भी खरीद लिया

एडीजी एसओजी विशाल बंसल के अनुसार, ननजी राम ने मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण के लिए दसवीं-बारहवीं की अंकतालिकाओं, एमबीबीएस डिग्री और स्त्री रोग एवं प्रसूति विज्ञान के डिप्लोमा से जुड़े दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। ये प्रमाणपत्र आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कानपुर की रामा यूनिवर्सिटी और मुंबई के कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स से संबंधित बताए गए हैं। जांच में डिप्लोमा के प्रमाणपत्र, आवंटन पत्र और परीक्षा से जुड़े कुछ दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। इनके स्रोत और फर्जीवाड़े में मदद करने वालों की भूमिका की जांच जारी है। आरोपी ननजी राम रेल क्षेत्र गांव पोस्ट दहीपुर, तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर का रहने वाला है।