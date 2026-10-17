Jaipur News: जयपुर के 7 युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, स्टेट से लेकर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए हुआ चयन

जयपुर के युवा खिलाड़ी अपनी मेहनत और लगन के दम पर खेल जगत में लगातार नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। इसी क्रम में शहर के उभरते हुए प्रतिभावान विद्यार्थियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए अपना चयन सुनिश्चित कर जयपुर और पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। कुल 7 विद्यार्थियों ने खेल के विभिन्न फॉर्मेट्स में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का लोहा मनवाया है, जिनमें से 2 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल किया है, जबकि 5 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तर पर जयपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। चयनित सभी विद्यार्थी सिरसी रोड स्थित स्कॉटल हाई स्कूल के हैं।