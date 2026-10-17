Jaipur News: जयपुर के 7 युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, स्टेट से लेकर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए हुआ चयन

Jaipur Students selected for National and State level sports competitions
जयपुर के युवा खिलाड़ी अपनी मेहनत और लगन के दम पर खेल जगत में लगातार नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। इसी क्रम में शहर के उभरते हुए प्रतिभावान विद्यार्थियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए अपना चयन सुनिश्चित कर जयपुर और पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। कुल 7 विद्यार्थियों ने खेल के विभिन्न फॉर्मेट्स में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का लोहा मनवाया है, जिनमें से 2 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल किया है, जबकि 5 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तर पर जयपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। चयनित सभी विद्यार्थी सिरसी रोड स्थित स्कॉटल हाई स्कूल के हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने वाले खिलाड़ियों में बास्केटबॉल और लॉन टेनिस जैसे प्रतिस्पर्धी खेल शामिल हैं, जहां वे देश के अन्य राज्यों के धुरंधरों को टक्कर देते नजर आएंगे। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूल स्तर पर मिलने वाला यह प्रोत्साहन और बच्चों का कड़ा अभ्यास आने वाले समय में उन्हें और बड़े मंच प्रदान करेगा।
राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में राजस्थान की टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई दोनों बालिका खिलाड़ियों ने अपनी कड़ी मेहनत से यह सफलता हासिल की है:
भूमिका (बास्केटबॉल): कक्षा 10 में अध्ययनरत भूमिका का चयन आधिकारिक तौर पर राजस्थान की बास्केटबॉल टीम के लिए हुआ है। वह आगामी 27 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक महाराष्ट्र के पुणे शहर में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित 41वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान का नेतृत्व करेंगी।
तेजस्वी यादव (लॉन टेनिस): कक्षा 8 की प्रतिभावान छात्रा तेजस्वी यादव का चयन अंडर-14 बालिका वर्ग की राष्ट्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता 2026 के लिए राजस्थान की टीम में किया गया है। यह राष्ट्रीय मुकाबला आगामी 23 से 28 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली के सुप्रसिद्ध त्यागराज स्टेडियम में खेला जाएगा।
राष्ट्रीय स्तर के अलावा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भी जयपुर जिले की टीम में विभिन्न स्कूलों के मेधावी छात्र-छात्राएं अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार हैं। इनमें स्कॉटल हाई स्कूल के 5 विद्यार्थी भी शामिल हैं:
आरवी (कक्षा 10) और विदुषी (कक्षा 9): दोनों छात्राओं का चयन बास्केटबॉल खेल में राज्य स्तर पर जयपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है।
प्रकृति (कक्षा 3): सबसे कम उम्र की प्रतिभावान खिलाड़ी प्रकृति ने जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तर पर अपनी जगह बनाई है।
रक्षांधा बिष्ट (कक्षा 11): रक्षांधा का चयन बैडमिंटन के राज्य स्तरीय मुकाबलों के लिए हुआ है।
विक्रांत (कक्षा 5): नन्हीं उम्र में अचूक निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए विक्रांत ने तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तर पर अपनी जगह पक्की की है।
बच्चों की इस शानदार उपलब्धि पर उनके परिजनों और शुभचिंतकों में जश्न का माहौल है। स्कॉटल हाई स्कूल के संस्थापक एवं निदेशक अभिमन्यु जाखड़ ने सभी चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सफलता किसी एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, उनके खेल प्रशिक्षकों के सटीक मार्गदर्शन और अभिभावकों के अटूट सहयोग का मिला-जुला प्रतिफल है।
उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे पढ़ाई के साथ-साथ खेलों और अन्य गतिविधियों में भी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करें। उन्होंने सभी सातों खिलाड़ियों को आगामी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
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