राजस्थान पुलिस का बड़ा अलर्ट: UPI पिन मांगकर हो रहा साइबर फ्रॉड, कभी न दें अपना पिन

राजस्थान पुलिस ने आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा चेतावनी जारी की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन खरीद-बिक्री या पैसे लेने-देने के दौरान कभी भी अपना UPI पिन किसी के साथ साझा न करें। पुलिस के आधिकारिक हैंडल पर जारी पोस्ट में साफ कहा गया है कि पैसे प्राप्त करने के लिए सिर्फ अपना QR कोड भेजना होता है, UPI पिन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। यह चेतावनी उन हजारों मामलों को देखते हुए दी गई है, जहां साइबर ठग फर्जी लिंक या QR कोड भेजकर लोगों को पिन डालने के लिए फंसा रहे हैं।