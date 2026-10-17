जयपुर में ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश : 9 जिलों में अलर्ट, अलवर में 6 डिग्री गिरा पारा

जयपुर। राजधानी जयपुर में शनिवार शाम ओलावृष्टि के साथ करीब 15 मिनट तक बारिश हुई। अचानक हुई बारिश से सड़कों पर पानी बहने लगा और तेज हवा चलने से मौसम ठंडा हो गया। बारिश के बाद आसमान में बादल छाए रहे। प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिला। मौसम में आए बदलाव से सुबह-शाम ठंड का अहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार जयपुर, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, टोंक, उदयपुर, राजसमंद और नागौर जिलों में बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मेघगर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई गई है।