Digital Arrest: 80 साल के बुजुर्ग को डराकर 31 लाख ठगने की कोशिश, बैंक मैनेजर की सूझबूझ से बची जीवनभर की कमाई

17 अक्टूबर को सोहनलाल 31 लाख रुपए ट्रांसफर कराने यस बैंक पहुंचे। मैनेजर मनीषा पंवार को बड़े लेन-देन पर संदेह हुआ। जांच में सामने आया कि जिस एक्सिस बैंक खाते में रकम भेजी जा रही थी, वह छह महीने से बंद था, लेकिन उसी दिन उसमें लाखों रुपए के ट्रांजेक्शन हो रहे थे। बुजुर्ग ने पहले बताया कि वे बेटे को पैसे भेज रहे हैं। संदेह गहराने पर मैनेजर ने उन्हें केबिन में बैठाकर पूछताछ की तो डिजिटल अरेस्ट की पूरी कहानी सामने आई। उन्होंने तुरंत साइबर पुलिस थाने के एएसआई कानसिंह को सूचना दी।