जोधपुर AIIMS के PG हॉस्टल में रह रही 30 वर्षीय महिला से लाखों की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

जोधपुर AIIMS में महिला डॉक्टर से ठगी (पत्रिका फाइल फोटो)
Jodhpur AIIMS Woman Doctor Fraud: एम्स जोधपुर के पीजी हॉस्टल में रहने वाली 30 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ 3 लाख 10 हजार 979 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर बासनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, महिला डॉक्टर के साथ हुई ठगी की रकम 3,10,979 रुपए बताई गई है।
हालांकि, धोखाधड़ी किस तरीके से की गई और इसमें कौन शामिल है, इसकी जानकारी जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। मामले की जांच बासनी थानाप्रभारी नितिन दवे कर रहे हैं। पुलिस शिकायत से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही ठगी के पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सकेगा।
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