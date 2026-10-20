20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

जोधपुर AIIMS के PG हॉस्टल में रह रही 30 वर्षीय महिला से लाखों की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

जोधपुर एम्स के पीजी हॉस्टल में रहने वाली 30 वर्षीय महिला डॉक्टर से 3,10,979 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बासनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच थानाप्रभारी नितिन दवे कर रहे हैं।
less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Arvind Rao

Oct 20, 2026

jodhpur aiims

जोधपुर AIIMS में महिला डॉक्टर से ठगी (पत्रिका फाइल फोटो)

Jodhpur AIIMS Woman Doctor Fraud: एम्स जोधपुर के पीजी हॉस्टल में रहने वाली 30 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ 3 लाख 10 हजार 979 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर बासनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, महिला डॉक्टर के साथ हुई ठगी की रकम 3,10,979 रुपए बताई गई है।

हालांकि, धोखाधड़ी किस तरीके से की गई और इसमें कौन शामिल है, इसकी जानकारी जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। मामले की जांच बासनी थानाप्रभारी नितिन दवे कर रहे हैं। पुलिस शिकायत से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही ठगी के पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Oct 2026 11:52 am

Published on:

20 Oct 2026 11:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर AIIMS के PG हॉस्टल में रह रही 30 वर्षीय महिला से लाखों की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में सामने आया बड़ा संकट: थार में पानी आने से लहलहाए खेत, लेकिन गायब हो रहे चरागाह

Rajasthan Biodiversity
जोधपुर

पिता की जान बचाने के लिए बेटे बना लीवर डोनर,18 महीने से लड़ रहे थे जिंदगी की जंग; AIIMS जोधपुर में सफल ट्रांसप्लांट

jodhpur aiims liver transplant
जोधपुर

Digital Arrest: 80 साल के बुजुर्ग को डराकर 31 लाख ठगने की कोशिश, बैंक मैनेजर की सूझबूझ से बची जीवनभर की कमाई

Jodhpur Digital Arrest Case
जोधपुर

Jodhpur : दिल्ली-जोधपुर वंदे भारत ट्रेन पर अज्ञात लोगों ने फेंके पत्थर, टूटे शीशे, अब ‘ब्लू सिटी’ से कटरा तक चलेगी सीधी ट्रेन

delhi jodhpur vande bharat train pelted stones jodhpur katra direct train
जोधपुर

Rajasthan : बोरवेल पर टिकी थी सभी की निगाहें, पर उम्मीदें टूट गईं, परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया, पूरा नौसर दुख से रोया

human angle story jodhpur phalodi nausar borewell accident bhomaram death
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.