जोधपुर AIIMS के PG हॉस्टल में रह रही 30 वर्षीय महिला से लाखों की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

Jodhpur AIIMS Woman Doctor Fraud: एम्स जोधपुर के पीजी हॉस्टल में रहने वाली 30 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ 3 लाख 10 हजार 979 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर बासनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, महिला डॉक्टर के साथ हुई ठगी की रकम 3,10,979 रुपए बताई गई है।