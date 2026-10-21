राजस्थान में कम बारिश से पेयजल में 30 प्रतिशत तक कमी के आसार, सरकार तैयार करा रही जिलेवार कंटेजेंसी प्लान

कंटिजेंसी प्लान में पेयजल स्रोतों की मौजूदा स्थिति, भू-जल की उपलब्धता, ट्यूबवेल और खुले कुओं की स्थिति तथा वैकल्पिक जलस्रोतों की संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है। जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर उन क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा, जहां गर्मियों में जलापूर्ति प्रभावित होने की आशंका अधिक है। ऐसे क्षेत्रों में नए ट्यूबवेल खुदवाने, खराब पंप-मोटर बदलने, पाइपलाइन की मरम्मत और अन्य जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों में पीएचईडी के समन्वय से टैंकरों या अन्य माध्यमों से पानी पहुंचाने के प्रस्ताव भी तैयार किए जा सकेंगे।