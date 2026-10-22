जयपुर एयरपोर्ट से रोज उड़ेंगी 152 फ्लाइट्स, 5 साल बाद बैंकॉक की उड़ान शुरू; एयर ट्रैफिक 7% बढ़ेगा

Jaipur Airport Winter Schedule: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार रात से विंटर शेड्यूल लागू हो जाएगा। नए शेड्यूल में एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 152 उड़ानों का संचालन होगा, जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों फ्लाइट्स शामिल हैं। खास बात यह है कि कोरोना काल के बाद पहली बार उड़ानों की संख्या इतनी हुई है। ऐसे में एयर ट्रैफिक मूवमेंट (एटीएम) भी 7 प्रतिशत तक बढ़ेगा। यह शेड्यूल 27 मार्च तक प्रभावी रहेगा। एयरपोर्ट पर नाइट पार्किंग की बेहतरीन सुविधा होने के कारण इस शेड्यूल में देर रात की उड़ानों को भी शामिल किया गया है, जिससे एयरलाइंस ने भी इसमें रुचि दिखाई है।