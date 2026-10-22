रेहान वाड्रा की फोटो प्रदर्शनी से तस्वीरें हटाने पर सियासी घमासान, गहलोत बोले- लोकतंत्र पर सीधा हमला

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने बेटे रेहान का समर्थन किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जब सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति दूसरे की अभिव्यक्ति से डरने लगता है, तो वह उस सत्ता को बचाने की कोशिश में उसकी ताकत पहले ही खो चुका होता है। प्रियंका ने लिखा कि रेहान सच्चाई के साथ खड़े हैं और उन्हें अपने बेटे पर हमेशा गर्व रहेगा। रेहान वाड्रा की फोटो प्रदर्शनी का नाम 'नो आइडिया इज फाइनल' रखा गया है। इसकी शुरुआत गुरुवार शाम सात बजे होनी निर्धारित थी। तस्वीरें हटाए जाने के आरोपों के बाद यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।