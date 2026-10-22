‘जब सत्ताधारी किसी की अभिव्यक्ति से डर जाए, तो समझो उसने अपनी ताकत खो दी है’: रेहान वाड्रा विवाद पर फूटा प्रियंका गांधी का गुस्सा

Priyanka Gandhi on Raihan Vadra: राजधानी दिल्ली के मशहूर 'बीकानेर हाउस' में इन दिनों कला और राजनीति का एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे व युवा फोटोग्राफर रेहान वाड्रा की सोलो आर्ट एग्जीबिशन शुरू होने से ठीक पहले बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि बीकानेर हाउस प्रशासन के दबाव के कारण रेहान को अपनी प्रदर्शनी से दिल्ली में हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी दर्जनों तस्वीरें हटानी पड़ गईं। इस घटना के बाद से राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है, वहीं इस मामले पर खुद प्रियंका गांधी का तीखा और आक्रामक अंदाज देखने को मिला है।