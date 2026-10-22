जंतर-मंतर मामले में CJP नेताओं पर शिकंजा: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने आज पेश होंगे सौरभ दास, आशुतोष और अजिंक्य

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खास बात यह है कि सौरभ दास और आशुतोष रांका को कुछ ही दिन पहले तिहाड़ जेल से रिहाई मिली थी। जेल की हवा खाकर बाहर आए इन दोनों नेताओं को अभी चैन की सांस भी पूरी तरह नहीं मिली थी कि क्राइम ब्रांच की तरफ से जांच में शामिल होने का नया फरमान आ गया। इनके अलावा, अजिंक्य शिनडे को भी इस मामले में समन भेजा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इन तीनों से पूछताछ के जरिए घटना से जुड़ी कई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी।