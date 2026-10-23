Bikaner House News: अचानक क्यों सुर्ख़ियों में है रॉबर्ट-प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा का ‘बीकानेर हाउस’ विवाद?

देश की राजधानी नई दिल्ली के प्रतिष्ठित और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र माने जाने वाले बीकानेर हाउस में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की फोटो प्रदर्शनी एक बड़े विवाद में आ गई है। पेशेवर फोटोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बना चुके रेहान वाड्रा की इस सोलो प्रदर्शनी के दौरान प्रशासन द्वारा उनकी दर्जनों तस्वीरें हटाने के निर्देश दिए जाने के बाद कला जगत से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मच गई है। इस घटना के सामने आने के बाद जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी ने इसे कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला करार दिया है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है।