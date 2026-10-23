23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Accident: राजस्थान में दौसा-मनोहरपुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, 4 श्रद्धालुओं की मौत

राजस्थान में दौसा-मनोहरपुर नेशनल हाईवे-148 पर रायसर के पास शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। टायर फटने से अनियंत्रित हुई कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Updated: 23 Oct 2026, 9:42 AM IST

Dausa Manoharpur Highway Accident

गहरी खाई में गिरी कार। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में दौसा-मनोहरपुर नेशनल हाईवे-148 पर रायसर के पास शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। टायर फटने से अनियंत्रित हुई कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

जानकारी के अनुसार कार सवार सभी श्रद्धालु खाटूश्यामजी के दर्शन कर वापस आगरा लौट रहे थे। तभी सुबह करीब 6 बजे रायसर थाना क्षेत्र में दौसा-मनोहरपुर NH 148 पर कार का टायर फट गया और कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। वहीं, मृतकों के शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

मृतकों की हुई पहचान

रायसर थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि कार का टायर फटने के कारण हादसा हुआ। कार के गहरी खाई में गिरने से आगरा निवासी अतुल, मुकुल, रुपेश और शिवा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, राहुल और अर्पित गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

भीषण सड़क हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम

जमवारामगढ़ थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे लंबा जाम लग गया। करीब एक घंटे तक हाईवे पर जाम के हालात बने रहे। हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभाली। क्रेन की मदद से कार को हटवाया गया।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से उतरकर खाई में पलटा लोडिंग टेंपो

इधर, राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से कोटा जा रहा लोडिंग टेंपो एक्सप्रेसवे से उतरकर खाई में पलट गया। हादसे में पांच लोग घायल हो गए। सभी घायल कोटा के रहने वाले है, ये लोग मेले में झूला लगाने का करते काम है। हादसे में घायल नूरजहां, ज्याकत अली, कुणाल, अजय व चालक विजयपाल का दौसा जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस के मुताबिक चालक को नींद की झपकी आने के कारण सड़क हादसा हुआ।

Rajasthan Crime: 15 महीने पहले पत्नी को छोड़ लिव-इन में रहने लगा, फिर क्यों की प्रेमिका की हत्या? आरोपी प्रेमी ने खोला राज

ये भी पढ़ें
Alwar Live In Partner Murder

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2026, 9:42 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Accident: राजस्थान में दौसा-मनोहरपुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, 4 श्रद्धालुओं की मौत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bikaner House News: अचानक क्यों सुर्ख़ियों में है रॉबर्ट-प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा का ‘बीकानेर हाउस’ विवाद?

raihan gandhi vadra bikaner house photo exhibition controversy priyanka robert son
जयपुर

CA Inter Result 2026: रिजल्ट में छाए जयपुर के होनहार, भूमिका अग्रवाल और अतिशय रितुल पटवा ने हासिल की 21वीं रैंक

ca inter result 2026
जयपुर

Jaipur News: जयपुर निगम ने पति का नाम जोड़ लगवाए बोर्ड- जीतीं सरोज कंवर… नाम लिखा ‘सरोज रणजीत सिंह सोडाला’

jaipur nagar nigam board
जयपुर

NEET UG Admission: डिस्काउंट का दांव आया काम, भर गईं राजस्थान में निजी मेडिकल कॉलेजों की 1064 सीटें

NEET UG Admission
जयपुर

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: पहले चरण में 63% मतदान, अब सरपंच इलेक्शन की बारी; आज से नामांकन

rajasthan panchayat elections 2026
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.