Rajasthan Accident: राजस्थान में दौसा-मनोहरपुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, 4 श्रद्धालुओं की मौत

इधर, राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से कोटा जा रहा लोडिंग टेंपो एक्सप्रेसवे से उतरकर खाई में पलट गया। हादसे में पांच लोग घायल हो गए। सभी घायल कोटा के रहने वाले है, ये लोग मेले में झूला लगाने का करते काम है। हादसे में घायल नूरजहां, ज्याकत अली, कुणाल, अजय व चालक विजयपाल का दौसा जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस के मुताबिक चालक को नींद की झपकी आने के कारण सड़क हादसा हुआ।