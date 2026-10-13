Rajasthan Panchayat Elections : डूंगरपुर में 3 पूर्व विधायकों ने भी पर्चा भरा, कांग्रेस-भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी घोषित, जानें नाम

भाजपा की ओर से शाम को जारी लिस्ट में वार्ड 1 दक्षिता रोत, 2 निलेश डामोर, 3 मगनलाल गमेती, 4 मंजुला डोडियार, 5 बसंती डामोर, 6 देवेंद्र कटारा, 7 लीला देवी, 8 सीता कलासुआ, 9 कांता परमार, 10 कुशाल रोत, 11 मदनसिंह डामोर, 12 अरुणा डामोर, 13 रेवली देवी, 14 राजसिंह रावत, 15 रमणलाल, 16 भगवतीदेवी बामणिया, 17 बलवीर अहारी, 18 द्वारिका पाटीदार, 19 रेखा रोत, 20 कांतिलाल डामोर, 21 अनिता कटारा, 22 नीना परमार, 23 प्रवीणा कुंवर, 24 रंजा डेंडोर, 25 मुकेश पाटीदार, 26 हितेश रावल, 27 महेश वर्मा, 28 सुगना देवी, 29 रामलाल मीणा, 30 वेलजी पाटीदार, 31 किशन राठौड, 32 कुंदन मेहता, 33 अनु राठौड, 34 वासुदेव कटारा, 35 मांगीलाल ननोमा, 36 अनुराग कटारा, 37 उमेश भणात।