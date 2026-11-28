घोघरा ने आरोप लगाया कि बीएपी के लोग अब सरपंचों को फोन कर जांच और रिकवरी के नाम पर डरा-धमका रहे हैं। उनसे पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा नहीं करने पर जांच कराने तथा नए काम नहीं देने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरपंचों के साथ खड़ी रहेगी और इस तरह की कथित दबाव की राजनीति का विरोध करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि डूंगरपुर में राजनीतिक माहौल खराब करने के पीछे दिग्विजय सिंह चुंडावत और बीएपी नेताओं की भूमिका रही है। सागवाड़ा में दिग्विजयसिंह चुंडावत ने आदिवासी पर तलवार लहराने और आदिवासियों को जेब में रखने जैसी बात कही थी। उसी दिग्विजयसिंह को अब बीएपी में प्रदेश संयोजक बना रखा है।