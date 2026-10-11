राजस्थान में ‘अजब-गजब’ चोरी, मालिक के घर से 3 लाख पार कर नौकर ने खरीद डाली कार

राजस्थान के डूंगरपुर जिले से एक दिलचस्प और हैरान कर देने वाला आपराधिक मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बालाडीट स्थित श्रीनाथ बैंग्लोज़ में एक महीने पहले हुई लाखो रुपयों की चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक पूर्व नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने पूर्व मालिक के घर से 3 लाख रुपए की नकदी चुराई और अपनी मौज-मस्ती तथा शौक पूरे करने के लिए उन पैसों से तुरंत एक कार खरीद डाली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी के रुपयों से खरीदी गई कार और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली है।