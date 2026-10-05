Rajasthan Road Accident: हाईवे पर पलटते ही केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग, मामा जिंदा जला; भांजे ने कूदकर बचाई जान

डूंगरपुर। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-48 पर केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। इससे टैंकर में फंसे चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। थानाधिकारी देवेंद्र देवल ने बताया कि केमिकल से भरा टैंकर वडोदरा से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था। गोगा मोड़ के समीप अचानक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक अंदर फंस गया, वहीं परिचालक कांच टूटने से बाहर जा गिरा।