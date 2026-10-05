Rajasthan Politics: पंचायत की राजनीति से निकले राजस्थान के ये दिग्गज, कोई बना CM तो कोई मंत्री-सांसद

जयपुर। पंचायत चुनाव की हलचल के बीच गांव की चौपाल से प्रदेश की सत्ता तक पहुंचे नेताओं के सियासी सफर भी चर्चा में हैं। राजस्थान में ऐसे कई नेता रहे हैं, जिन्होंने सरपंच या पंचायत समिति सदस्य के रूप में शुरुआत की और आगे चलकर विधायक, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक पहुंचे। पंचायत स्तर की राजनीति ने इन नेताओं को जमीनी मुद्दों, ग्रामीणों की समस्याओं और संगठन की बारीकियों को समझने का अवसर दिया। यही अनुभव आगे उनके राजनीतिक सफर में काम आया। गांव की गलियों से शुरू हुआ यह सफर कई नेताओं को प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मंच तक ले गया।