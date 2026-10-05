Rajasthan Panchayat Election 2026: राजस्थान में चुनाव और परीक्षा के बीच फंसे शिक्षक, दीपावली की छुट्टी पर भी संकट

बीकानेर। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव और सरकारी स्कूलों की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीखों में टकराव से शिक्षा विभाग उलझन में पड़ गया है। अब शिक्षकों के सामने चुनाव ड्यूटी, अनिवार्य प्रशिक्षण और परीक्षा व्यवस्था संभालने की चुनौती है, वहीं शिक्षकों के लिए दीपावली अवकाश पर भी संकट है। सवाल यह भी है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार होंगी या आगे खिसकेंगी और दीपावली अवकाश का क्या रहेगा। शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में 15 से 29 अक्टूबर तक अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं प्रस्तावित है।