Jaipur : ब्लिंकिट डार्क स्टोर पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 164 पैकेट खाद्य सामग्री नष्ट, घी के 2 सैंपल लिए

Jaipur : जयपुर. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने रविवार को विश्वा नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला स्थित ब्लिंकिट के डार्क स्टोर का निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिलने पर विभाग ने कार्रवाई की। अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के अनुसार, कोल्ड स्टोरेज में पनीर, चीज, दूध और दही जैसी तापमान-संवेदनशील खाद्य सामग्री निर्धारित तापमान पर नहीं रखी मिली। पनीर और चीज करीब 13 डिग्री तापमान पर मिले। कुछ दूध के पैकेट फटे हुए थे और उनसे दूध रिस रहा था। दूध के गंदे कैरेट में ही चिकन के पैकेट भी रखे मिले।