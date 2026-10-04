Jodhpur Accident: लोहावट में असंतुलित होकर कैंपर पलटी, एक ही परिवार के 11 लोग घायल, 7 लोग हायर सेंटर रेफर

लोहावट जिला अस्पताल में कुल 11 घायलों को उपचार के लिए लाया गया। पीएमओ डॉ. प्रदीप विश्नोई ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद सात घायलों की स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। रेफर किए गए घायलों में किरण (19), पूजा (18), पप्पुराम (46), गोविन्दराम (57), खुशी (15), धापू (65) और पप्पूराम पुत्र छोगाराम शामिल हैं। वहीं सुगना (8), सुशीला (15), रवीना (20) और मीना (15) को भी हादसे में चोटें आईं। इनका लोहावट जिला अस्पताल में उपचार किया गया।