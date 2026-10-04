Pali News: जिस बस से उतरा, उसी ने रौंदा, घटनास्थल पर हुई बुजुर्ग की मौत

पाली। रास थाना क्षेत्र के सेवरिया बस स्टैंड पर रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। निजी बस से उतरते समय 76 वर्षीय बुजुर्ग उसी बस के पिछले पहिए की चपेट में आ गए। हादसा इतना गंभीर था कि बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए।