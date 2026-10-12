Atar Singh Bhadana Death : पूर्व MLA अतर सिंह भड़ाना की मौत पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, निष्पक्ष-उच्चस्तरीय जांच की मांग

जानकारी के लिए भरतपुर जिले के वैर थाने के गांव भौंडा में पिछले दो वर्ष से जिस लीज को लेकर व संचालक ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा था, वह रविवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। समझाइश के बाद भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना (73 वर्ष) पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसमें भड़ाना व उनका अंगरक्षक घायल हो गए। पूर्व विधायक की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया। उन्हें रात करीब साढ़े 11 बजे एसएमएस अस्पताल लाया गया। जहां ट्रोमा सेंटर की इमरजेंसी में उन्हें सीपीआर दिया गया, लेकिन उनकी जान बच नहीं सकी। डॉक्टरों ने रात सवा 12 बजे पूर्व विधायक भड़ाना को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद उसके शव को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।