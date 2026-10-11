Ajmer : ‘परिवार का ध्यान रखना’, जयपुर से लापता भू-वैज्ञानिक का पता चला, अजमेर में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

पुलिस को कमरे से मिले नोट में माइग्रेन की बीमारी की बात लिखी थी। उन्होंने पत्नी को परिवार का ध्यान रखने की बात भी लिखी। परिजन ने पुलिस को बताया कि समीर माइग्रेन से परेशान थे। पुलिस ने शव को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाकर कमरे को सील कर दिया। समीर की पत्नी ने जयपुर गांधीनगर थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज करवा रखी है। कोतवाली थाने की सूचना पर जयपुर गांधीनगर थाने की टीम अजमेर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजन के सुपुर्द कर दिया।