भाईदूज के मौके पर जैसलमेर सीमा पर पहुंचे सीएम भजनलाल, महिला सुरक्षा प्रहरियों से बंधवाया रक्षा सूत्र

महिला जवानों से रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों का आशीर्वाद मिलना उनके लिए गर्व का विषय है। आज तनोट माता के दर्शन के साथ बहनों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा में महिला जवानों का योगदान और उनका अदम्य साहस पूरे देश के लिए प्रेरणा है। विपरीत परिस्थितियों में भी कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण राष्ट्रसेवा की भावना को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने बीएसएफ के जवानों से मुलाकात के दौरान उनके कार्यों की सराहना की और भाईदूज की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात जवानों के कारण ही प्रदेश और देश के नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं।