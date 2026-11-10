सीएम भजनलाल शर्मा आएंगे जैसलमेर, तनोटराय देवी के करेंगे दर्शन

जैसलमेर. प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जैसलमेर के एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। वे भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित विख्यात तनोटराय देवी के मंदिर में दर्शन करेंगे और वहां पूजा-अर्चना के बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ भाई दूज का त्योहार मनाएंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा व जिला मंत्री कंवराजसिंह चौहान ने बताया कि तनोट से जैसलमेर लौटकर मुख्यमंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। माना जा रही है कि आगामी पंचायतीराज चुनावों को लेकर फीडबैक लेंगे और शाम को वे विशेष विमान से वापस जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट से लेकर तनोट माता मंदिर और बैठक स्थल तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।