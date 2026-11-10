जैसलमेर जिला परिषद की 21 सीटों पर 77 प्रत्याशी चुनाव मैदान में

जैसलमेर. पंचायती राज आम चुनाव-2026 में जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। नामांकन, संवीक्षा और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिले के 21 वार्डों में 77 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन 36 प्रत्याशियों ने चुनावी मुकाबले से कदम पीछे खींच लिए। इससे पहले संवीक्षा में 38 नामांकन पत्र निरस्त हुए थे। अब सभी 21 सीटों पर सीधा चुनाव होगा। किसी भी वार्ड में निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति नहीं बनी है। जिले में 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चली नामांकन प्रक्रिया में 138 अभ्यर्थियों ने कुल 162 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए थे। गत गुरुवार को संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने नामांकन पत्रों की संवीक्षा पूरी की। जांच में 113 अभ्यर्थियों के 124 नामांकन पत्र वैध पाए गए, जबकि 38 नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए। एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों के कारण नामांकन पत्रों और अभ्यर्थियों की संख्या में अंतर रहा। इसके बाद नाम वापसी के अंतिम चरण में 36 अभ्यर्थियों ने नाम वापस ले लिए और चुनाव मैदान में 77 प्रत्याशी शेष रह गए।