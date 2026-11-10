दिवाली की पूरी रात दौड़ लगाते रहे अग्रिशमन वाहन…दो दर्जन से ज्यादा जगहों पर लगी आग

जैसलमेर. जैसलमेर शहर में दिवाली की पूरी रात आतिशबाजी की चिंगारियों से जगह-जगह आग भडकऩे के चलते अग्रिशमन की गाडिय़ां चक्कर काटती नजर आईं। इनमें सबसे विकट आग डिस्कॉम के शहर स्थित स्टोर में लगी, जिसमें बिजली मीटर और उपकरण जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर चार दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर बड़ी संख्या में आसपास रहने वाले लोगों की भारी भीड़ जुट गई। कोतवाली पुलिस ने आग बुझाने और हालात संभालने का काम किया। गनीमत यही रही कि कहीं से जनहानि होने की खबर नहीं मिली। डिस्कॉम स्टोर में आग ने विकराल रूप ले लिया और बताया जाता है कि इससे स्टोर में रखे सैकड़ों बिजली मीटर जलकर पूरी तरह राख हो गए।