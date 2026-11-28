एकल पाश्चात्य गायन में पीजी कॉलेज मुरैना के प्रतिभागी ने प्रस्तुति दी, जबकि समूह पाश्चात्य गायन में किसी महाविद्यालय ने भाग नहीं लिया।प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. शिवचरण, डॉ. अनूप और बिंदुबाला ने किया। मंच संचालन डॉ. अंकिता मिश्रा और डॉ. नीलम राजपूत ने किया। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में सांस्कृतिक चेतना, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना रहा। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापक, स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।