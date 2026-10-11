दर्शन के लिए जा रहे शारदा माता के 2 भक्तों ने गंवाई जान, चित्रकूट में हुआ हादसा

Chitrakoot Car Accident : मैहर वाली माता की भक्ति में डूबे 2 भक्तों ने दरबार के पास आकर दम तोड़ दिया। चित्रकूट में यह घटना घटी। मैहर जा रहे भक्तों की कार नदी में गिर गई। मौके पर ही दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए। सभी भक्त कानपुर से शारदा माता के दर्शन करने जा रहे थे। वे मैहर के पास आ चुके थे पर झुरी नदी में गिर गए। तड़के 3 बजे यह दुर्घटना घटी।