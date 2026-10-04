मैहर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ पर चर्चा, जिला कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए हेमंत खंडेलवाल

Maihar News : बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल रविवार को सतना जिले से अलग हुए मैहर जिले के दौरे पर हैं। यहां यहां वो मुख्य रूप से भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। इससे पहले उन्होंने विभिन्न जगहों पर भी शिरकत की। जिला कार्यसमिति, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जनप्रतिनिधि और मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 'सेवा संकल्प अभियान' के निमित्त चर्चा की है।