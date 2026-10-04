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सतना

मैहर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ पर चर्चा, जिला कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए हेमंत खंडेलवाल

Seva Sankalp Abhiyan : रविवार को पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए बाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मैहर में हैं।
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सतना

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 04, 2026

Seva Sankalp Abhiyan

जिला कार्यसमिति की बैठक में बोलते हेमंत खंडेलवाल (फोटो सोर्स: Patrika)

Maihar News : बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल रविवार को सतना जिले से अलग हुए मैहर जिले के दौरे पर हैं। यहां यहां वो मुख्य रूप से भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। इससे पहले उन्होंने विभिन्न जगहों पर भी शिरकत की। जिला कार्यसमिति, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जनप्रतिनिधि और मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 'सेवा संकल्प अभियान' के निमित्त चर्चा की है।

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Updated on:

04 Oct 2026 05:28 pm

Published on:

04 Oct 2026 05:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / मैहर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ पर चर्चा, जिला कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए हेमंत खंडेलवाल

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