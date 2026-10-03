गयाजी से लौट रहे प्रसिद्द गायनो विशेषज्ञ के पति-देवर की सड़क हादसे में मौत, मैहर में डिवाइडर से टकराई कार

बताया गया है कि संजय गंगेले की पत्नी डॉ. श्रद्धा गंगेले दमोह की प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट हैं और फिलहाल भोपाल गई हुई थीं। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के मैहर पहुंचने के बाद दोनों का पीएम कराया जाएगा। पुलिस के अनुसार हादसे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि हाईवे पर अचानक मवेशी आ जाने या चालक को झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित हुई होगी। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।