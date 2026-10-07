IDBI बैंक स्कैमः FD से पैसा गायब, खाते भी सिस्टम से लापता! हितग्राही लगा रहे चक्कर

नागौद तहसील के ग्राम महकोना निवासी खुशीराम बागरी के बेटे देव बागरी 4 साल पहले एक्सीडेंट हो गया। जिसमें उसका बांया पैर कट गया। कोर्ट के आदेश पर एक्सीडेंटल केस 10.17 लाख रुपए बना। जिसकी कोर्ट के आदेश पर आईडीबीआई बैंक राजेन्द्र नगर शाखा में खुलवाई गई। जिसकी पूर्णता अवधि 2033 थी। पूर्णता अवधि के पहले यह राशि नहीं निकाली जा सकती थी। कोर्ट के आदेश पर तय माहों में ब्याज संरक्षक पिता को देने के आदेश हुए। लेकिन बैंक ने एक साल तक कोई ब्याज नहीं दिया। खुशीराम ने बताया कि ब्याज नहीं मिलने पर जब एक साल बाद बैंक गए तो पता चला कि यह बैंक खाता मौजूद ही नहीं है जिस पर 6.80 फीसदी ब्याज मिलना था। जब बैंक वालों से चर्चा हुई तो बैंक वालों ने बताया कि बैंक के कर्मचारी गड़बड़ी कर गए हैं। अब नया खाता खोलते हैं। इसके बाद पुत्र के नाम पर खाता खोला गया और इसकी ब्याज दर 5.95 फीसदी वाला कर दिया। जब इसका विरोध किया तो फिर से एफडी तोड़ कर खुशीराम के नाम पर एफडी कर दी। इस खेल में मूल खाता बदल गया। राशि भी गायब हो गई। अब जो नया खाता खोला है उसमें भी 60 से 70 हजार का हेरफेर है। बैंक वाले सभी दस्तावेज अपने पास रख लिए हैं और इधर उधर टाल रहे हैं।