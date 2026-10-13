बैठक में ईई का पकड़ा गया झूठ तो सतना कलेक्टर ने लगाई फटकार, दिया नोटिस

जानकारी के अनुसार कलेक्टर ने रोड निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान सतना-बेला रोड निर्माण कार्य की जानकारी एनएच पीडब्लूडी के ईई से ली। जिस पर ईई ने बताया कि कार्य प्रारंभ हो गया है। इस पर कलेक्टर ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से पूछा कि कोई इस रोड से हाल में आया है। तब बिरसिंहपुर सीएमओ ने बताया कि आज ही इस रोड से आया हूं, कोई कार्य नहीं हो रहा है। यह सुनते ही कलेक्टर ने ईई को जमकर फटकार लगाई। कहा, एक तो काम नहीं कर रहे हैं ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। हमेशा बहानेबाजी चल रही है इस मामले में। इसके साथ ही ईई को शो-कॉज नोटिस जारी किया। इसके बाद दीपावली मेले को लेकर सतना-चित्रकूट रोड की समीक्षा में कोठी बाईपास पर काम प्रारंभ नहीं होने पर एनएचएआई के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। स्पष्ट निर्देश दिए की दीपावली मेला के पहले संपूर्ण सड़क दुरुस्त हो जानी चाहिए। इसके लिए कोठी बायपास, मझगवां बायपास और घाट एरिया में कुल तीन टीमें अलग-अलग लगाएं।