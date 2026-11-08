कभी स्वच्छता में थी 1710वीं रैंक, अब 20 हजार आबादी वाले शहरों में देपालपुर नंबर-1, एमपी के 9 शहरों को राष्ट्रीय सम्मान

नगर पालिका द्वारा सबसे पहले पुराने डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों को हटाया। इनके स्थान पर 5 नए वाहनों का इस्तेमाल किया। राज्य सरकार से 40 लाख रुपए फंड स्वच्छता कार्यो के लिए दिया गया। सिंचाई, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय समेत अलग-अलग विभागों को जोड़कर सुधार कार्य किए गए। साथ ही, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना बनाई। 30 सितंबर को इंदौर नगर निगम का देपाल नगर परिषद के साथ एमओयू हुआ। इसी के साथ तीन महीने में घरों से कचरा संग्रहण करने की व्यवस्था सुधारी गई। वहीं, जनवरी में 1250 टन कचरे का ढेर खत्म किया गया।