स्पाय कैमरे से महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप, मोबाइल में मिलीं 40 से ज्यादा रिकॉर्डिंग

ग्वालियर। महिलाओं से दोस्ती कर उनके निजी पलों की चोरी-छिपे रिकॉर्डिंग करने का गंभीर मामला सामने आया है। सिटी सेंटर के सारिका नगर में पानी प्लांट संचालक योगेश गुप्ता पर महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगा है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में उसके मोबाइल फोन से 40 से ज्यादा महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिलने की बात सामने आई है। इनमें कुछ वीडियो स्पाय कैमरे से रिकॉर्ड किए गए बताए जा रहे हैं। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि वीडियो किन परिस्थितियों में बनाए गए और उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया।