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स्पाय कैमरे से महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप, मोबाइल में मिलीं 40 से ज्यादा रिकॉर्डिंग

ग्वालियर के सारिका नगर में महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पानी प्लांट संचालक को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में मोबाइल से 40 से ज्यादा वीडियो मिलने की बात सामने आई है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कराएगी।
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ग्वालियर

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Prashant Kumar Sharma

Oct 04, 2026

photo by AI

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ग्वालियर। महिलाओं से दोस्ती कर उनके निजी पलों की चोरी-छिपे रिकॉर्डिंग करने का गंभीर मामला सामने आया है। सिटी सेंटर के सारिका नगर में पानी प्लांट संचालक योगेश गुप्ता पर महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगा है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में उसके मोबाइल फोन से 40 से ज्यादा महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिलने की बात सामने आई है। इनमें कुछ वीडियो स्पाय कैमरे से रिकॉर्ड किए गए बताए जा रहे हैं। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि वीडियो किन परिस्थितियों में बनाए गए और उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया।

दोस्ती कर महिलाओं को बुलाने का आरोप

मामला सनातन सेना के कार्यकर्ताओं की सूचना के बाद सामने आया। संगठन के पदाधिकारियों भगवती शुक्ला और मुकेश शर्मा के साथ एक महिला कार्यकर्ता ने पुलिस को बताया कि योगेश गुप्ता कथित तौर पर पहले महिलाओं से दोस्ती करता था। इसके बाद उन्हें अपने पास बुलाकर उनके साथ निजी संबंध बनाता और इस दौरान चोरी-छिपे आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था।

संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि योगेश की गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद उसे पकड़ने की योजना बनाई गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं के वीडियो मिलने की बात सामने आई। हालांकि, वीडियो बनाए जाने की परिस्थितियों और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

मोबाइल में मिलीं 40 से ज्यादा रिकॉर्डिंग

विश्वविद्यालय थाना पुलिस के अनुसार, आरोपी के मोबाइल फोन में 40 से ज्यादा महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। इनमें कुछ रिकॉर्डिंग स्पाय कैमरे से बनाए जाने की आशंका है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि सभी वीडियो आरोपी ने खुद बनाए हैं या इनमें किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका है।

जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि संबंधित महिलाओं को उनकी रिकॉर्डिंग की जानकारी थी या नहीं। पुलिस यह भी पता लगाएगी कि वीडियो कहां और किन परिस्थितियों में बनाए गए। क्या इन रिकॉर्डिंग को केवल मोबाइल में रखा गया था या इन्हें किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा भी किया गया, इसकी भी जांच की जा रही है।

महिलाओं की पहचान और डिजिटल साक्ष्यों की जांच

सनातन सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि आरोपी के संपर्क में आई कुछ महिलाएं तलाकशुदा भी हैं। पुलिस इस जानकारी की पुष्टि करने के साथ वीडियो में दिखाई देने वाली महिलाओं की पहचान करने और उनसे संपर्क करने की प्रक्रिया में जुटी है। मामले में महिलाओं की निजता को ध्यान में रखते हुए उनकी पहचान सार्वजनिक करना जांच को प्रभावित कर सकता है।

पुलिस मोबाइल फोन में मिले वीडियो और अन्य डिजिटल सामग्री की फोरेंसिक जांच कराएगी। इससे रिकॉर्डिंग की प्रकृति, उनके बनाए जाने से जुड़े डिजिटल साक्ष्य और संभावित इस्तेमाल के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि वीडियो किसी अन्य डिवाइस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भेजे गए थे या नहीं।

पुलिस कर रही पूछताछ

सीएसपी रवि भदौरिया ने बताया कि सनातन सेना की सूचना पर एक युवक को हिरासत में लिया गया है। उसके मोबाइल से कई महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। मामले में पूछताछ की जा रही है और वीडियो में दिखाई देने वाली महिलाओं से भी संपर्क किया जाएगा।

पुलिस के अनुसार, डिजिटल साक्ष्यों की जांच और संबंधित लोगों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी पर लगे आरोपों, वीडियो बनाने के तरीके और उनके संभावित इस्तेमाल से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

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Updated on:

04 Oct 2026 06:31 pm

Published on:

04 Oct 2026 06:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / स्पाय कैमरे से महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप, मोबाइल में मिलीं 40 से ज्यादा रिकॉर्डिंग

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