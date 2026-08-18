18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

Bhopal News : टेलीग्राम पर कमाई का लालच, टास्क पूरा करने का कहकर युवक से 6 लाख ठगे

Cyber Fraud : टेलीग्राम ग्रुप पर पैसे कमाने का लालच दिया, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाकर निकाले रुपए। राजधानी में आई साइबर ठगी की बाढ़। आप भी रहें सावधान। किसी को ( खासकर अनजान व्यक्ति) अपनी निजी जानकारी, OTP या बैंक डिटेल न दें।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 18, 2026

Cyber Fraud

Cyber Fraud (राजधानी में फैल रहा साइबर ठगी का जाल Photo Source- Patrika)

Bhopal News : साइबर पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद मध्य प्रदेश में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल इन साइबर अपराधियों का हंट बनता जा रहा है। हालात ये है कि, एक ही समय में शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। किसी को टेलीग्राम ग्रुप पर पैसे कमाने का लालच देकर लाखों रूपए ठगे गए तो कही मोबाइल हैंग हुआ खाते से लाखों रुपए निकल गए तो कहींसब्जी की दुकान चलाने वाले शख्स से जालसाजों ने हजारों रुपए ठग लिए।

साइबर अपराध से जुड़ा पहला मामला अवधपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सोमेश होम्स के वैभव विहार से सामने आया, जहां रहने वाले 39 वर्षीय लक्ष्मीनारायण सिंह से टेलीग्राम एप के एक ग्रुप पर टास्क पूरा कर पैसे कमाने का लालच देकर साइबर ठगों ने 5 लाख 89 हजार 710 ठग लिए। जब लक्ष्मीनारायण ने टास्क पूरा कर पैसे मांगे तो आरोपियों ने 10 लाख 24 हजार दिलाने का झांसा देकर कहा कि 5 लाख 12 हजार रुपए सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवा दीजिये। युवक को साइबर ठगी होने का शक हुआ तो साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की।

पैसे कमाने का लालच देकर ठगी

फरियादी ने पुलिस को बताया 21 जुलाई की सुबह दस बजे उसे टेलीग्राम पर गोपिका रविकुमार और सजनी मनोहर का मैसेज आया था और टेलीग्राम से पैसे कमाने की बात कही। आरोपियों ने एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर काम करने को कहा। जालसाजों के कहने पर पहली बार लक्ष्मीनारायण ने यूटीआर नंबर से 30 हजार रुपए जमा किए। उसी वेबसाइट पर एक और टास्क दिया और 64 हजार 281 रुपए एसबीआई के खाते से जमा किए थे।

मोबाइल हुआ हैंग और अकाउंट से कट गए 1 लाख 90 हजार

वहीं, शहर के पिपलानी थाना इलाके में रहने वाले रिटायर्ड भेल कर्मचारी समेत छह लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी चंद्रिका यादव ने बताया कि, नरेला शंकरी इलाके में रहने वाले 67 वर्षीय रिटायर्ड भेल कर्मचारी घनश्याम बिछेले का मोबाइल पिछले दिनों अचानक हैंग हो गया था। जब मोबाइल चालू नहीं हुआ तो उन्होंने पड़ोस में रहने वाले एक युवक की मदद ली। युवक ने किसी तरह मोबाइल को री-स्टार्ट किया। इस दौरान पता चला कि, अकाउंट से 3 बार में 1 लाख 90 हजार 888 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। यानी मोबाइल हैंग होने की अवधि में ये रकम उनके बैंक खाते से निकाली गई है।

साइबर ठगों ने इन्हें बनाया निशाना

इसके अलावा, कल्पना नगर पिपलानी में सब्जी की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति के साथ साइबर जालसजों ने 25 हजार रुपए ठग लिए। वहीं, आनंद नगर निवासी एक व्यक्ति को 42 हजार रुपए, प्रेस कालोनी आनंद नगर निवासी एक व्यक्ति को 25 हजार रुपए, गुप्ता कालोनी आनंद नगर निवासी एक व्यक्ति को 43 हजार और कर्मवीर नगर निवासी एक युवक को 91 हजार रुपए साइबर ठगों ने ठगे हैं।

पुराने नियम, नई मनमानी: भोपाल मेट्रो और स्मार्ट सिटी ने बनाए अपने प्लान

ये भी पढ़ें
Bhopal Master Plan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2026 08:56 am

Published on:

18 Aug 2026 08:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Bhopal News : टेलीग्राम पर कमाई का लालच, टास्क पूरा करने का कहकर युवक से 6 लाख ठगे

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

twisha case : गिरिबाला सिंह और समर्थ ने 20 लाख के लिए डाला दबाब, सीबीआई ने अब कसा शिकंजा

cbi increases complications in twisha sharma case
भोपाल

एमपी में अफसरों पर भड़के डिप्टी सीएम, योजना का मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने तुरंत मांगा प्रस्ताव

rajendra shukla sought a proposal for sushen scheme
भोपाल

Bhopal News : रसूखदारों के अवैध निर्माण बचाने का खेल, वक्त से पहले भदभदा गेट खोलने की तैयारी

Bhadbhada Gates
भोपाल

बीजेपी में भारी पड़ेंगे एमपी के नेता, वर्चस्व पर प्रदेशाध्यक्ष बोले- और बढ़ेगा हमारा प्रभाव

हेमंत खंडेलवाल
भोपाल

खुलासाः भोपाल में 1.20 करोड़ कमाने के लालच में 17 साल के रेहान की हत्या

Bhopal Teen Murder Case
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.