Bhopal News : टेलीग्राम पर कमाई का लालच, टास्क पूरा करने का कहकर युवक से 6 लाख ठगे

वहीं, शहर के पिपलानी थाना इलाके में रहने वाले रिटायर्ड भेल कर्मचारी समेत छह लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी चंद्रिका यादव ने बताया कि, नरेला शंकरी इलाके में रहने वाले 67 वर्षीय रिटायर्ड भेल कर्मचारी घनश्याम बिछेले का मोबाइल पिछले दिनों अचानक हैंग हो गया था। जब मोबाइल चालू नहीं हुआ तो उन्होंने पड़ोस में रहने वाले एक युवक की मदद ली। युवक ने किसी तरह मोबाइल को री-स्टार्ट किया। इस दौरान पता चला कि, अकाउंट से 3 बार में 1 लाख 90 हजार 888 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। यानी मोबाइल हैंग होने की अवधि में ये रकम उनके बैंक खाते से निकाली गई है।