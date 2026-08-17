पुराने नियम, नई मनमानी: भोपाल मेट्रो और स्मार्ट सिटी ने बनाए अपने प्लान

जब नया मास्टर प्लान बन रहा होता है तो लैंडयूज को फ्रीज कर दिया जाता है। यानी कोई बदलाव नहीं होता। भोपाल का प्लान 2005 में खत्म हुआ और तीन बार नए प्लान के ड्राफ्ट आए। अब भी 2047 के लिए प्लान बन रहा। फ्रीज स्थिति में सिर्फ संचालक धारपा 16 के तहत विशेष तौर पर अनुमति दे सकता है। आप हैरान होंगे कि इस फ्री स्थिति में संचालकों ने 372 अनुमतियां जारी कर दी। जाहिर है, लैंडयूज का जमकर बदलाव हुआ, जिससे शहर की सूरत खराब हुई है।