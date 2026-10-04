4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

अमित शाह के ‘नशामुक्त’ एमपी वाले दावे को उमंग सिंघार ने बताया ‘झुनझुना’, बोले- ये है सरकार का प्लान

Drug Free MP : एमपी को 2029-30 तक 'नशामुक्त' बनाने के वादे को मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हवाई जुमला बताया है। उन्होंने कहा कि, ये संकल्प नहीं, बल्कि सरकार का नया 'कमाई और कमीशन' प्लान है!
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Oct 04, 2026

Drug Free MP

अमित शाह के वादे को उमंग सिंघार ने कहा 'झुनझुना' (फोटो सोर्स: Amit Shah And Umang Singhar Facebook)

Bhopal News : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश को आगामी तीन सालों में नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया था। अब उनके इस बयान को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अमित शाह के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, शाह ने एमपी को 'नशामुक्त' बनाने का एक नया झुनझुना थमा दिया है। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उमंग सिंघार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'सुना है गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी को 2029-30 तक 'नशामुक्त' बनाने का एक नया झुनझुना थमा दिया है।' उन्होंने आग कहा कि, 'सच्चाई ये है कि, ये नशामुक्त एमपी का संकल्प नहीं, बल्कि सरकार का नया 'कमाई और कमीशन' प्लान है!'

सागर शराबकांड का किया जिक्र

उमंग सिंघार ने इस दौरान सागर में हुई जहरीली शराब से मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि, 'जहरीली शराब से सागर में 20 लोगों की मौत हो गई, पर आज तक किसी वरिष्ठ अधिकारी पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश के आधे से अधिक संभाग अवैध ड्रग्स और नशे के काले कारोबार की गिरफ्त में हैं और ये भयावह स्थिति इसी बीजेपी के 20 सालों के शासन में पैदा हुई है।' उन्होंने ये भी कहा कि, ' आज जब जमीनी स्तर पर नाकामी साफ दिख रही है तो 5 साल बाद की हवा-हवाई तारीखें किसको बेची जा रही हैं?'

अमित शाह ने एमपी के माता-पिता से किया वादा

आपको बता दें कि, शनिवार को केंद्रीय गृह एव सहकारिता मंत्री शनिवार को राजधानी भोपाल के दौरे पर थे। यहां आयोजित गौपालक सम्मेलन के दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि, मुख्यमंत्री और गृह विभाग के साथ उनकी बैठक होने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने की विस्तृत योजना पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने सरकार का लक्ष्य बताते हुए कहा था कि, 31 दिसंबर 2029 से पहले मध्य प्रदेश नारकोटिक्स से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के अभिभावकों, खासकर माताओं को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि, इसके बाद युवाओं के लिए प्रदेश में नशे की जगह नहीं होगी और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में काम किया जाएगा।'

दिल्ली के किस मसले पर अचानक व्यस्त हो गए अमित शाह, भोपाल में केंद्रीय मंत्री ने क्यों टाले कार्यक्रम

ये भी पढ़ें
union minister amit shah deliberates on central issues in bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2026 11:43 am

Published on:

04 Oct 2026 11:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अमित शाह के ‘नशामुक्त’ एमपी वाले दावे को उमंग सिंघार ने बताया ‘झुनझुना’, बोले- ये है सरकार का प्लान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अमित शाह ने सीएम मोहन यादव की ठोंकी पीठ, एमपी के कई अन्य नेताओं को भी खुश कर गए केंद्रीय मंत्री

Amit Shah
भोपाल

Bhopal Sealing Drive: रिहायशी इलाकों में नहीं होगी कमर्शियल एक्टिविटी, धवस्त होंगे निर्माण ! नोटिस वापस

रहवासी इलाकों में बंद दुकानें, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
भोपाल

दिल्ली के किस मसले पर अचानक व्यस्त हो गए अमित शाह, भोपाल में केंद्रीय मंत्री ने क्यों टाले कार्यक्रम

union minister amit shah deliberates on central issues in bhopal
भोपाल

भोपाल में मरीजों को राहत, आयुष अस्पतालों में ‘इंटीग्रेटेड मेडिसिन’ से होगा मरीजों का इलाज

अस्पतालों में बढ़ेंगी जांच की सुविधाएं, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
भोपाल

पैसों का विवाद या कुछ और! राकेश अग्रवाल की हत्या का मकसद जानने पुलिस की बड़ी कवायद

retired ias rakesh agrawal murder case
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.