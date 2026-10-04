अमित शाह के ‘नशामुक्त’ एमपी वाले दावे को उमंग सिंघार ने बताया ‘झुनझुना’, बोले- ये है सरकार का प्लान

आपको बता दें कि, शनिवार को केंद्रीय गृह एव सहकारिता मंत्री शनिवार को राजधानी भोपाल के दौरे पर थे। यहां आयोजित गौपालक सम्मेलन के दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि, मुख्यमंत्री और गृह विभाग के साथ उनकी बैठक होने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने की विस्तृत योजना पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने सरकार का लक्ष्य बताते हुए कहा था कि, 31 दिसंबर 2029 से पहले मध्य प्रदेश नारकोटिक्स से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के अभिभावकों, खासकर माताओं को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि, इसके बाद युवाओं के लिए प्रदेश में नशे की जगह नहीं होगी और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में काम किया जाएगा।'