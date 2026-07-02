‘अमीर बना दो, सुंदर लड़के नहीं देखूंगा’, ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर की खुली दानपेटियां

Achleshwar Mahadev Temple- मध्य प्रदेश में ग्वालियर शहर के लोगों की आस्था का केंद्र अचलेश्वर महादेव मंदिर की 13 दानपेटियां (Donation Box) गुरुवार को खोली गई। दानपेटियों में दान की रकम के साथ-साथ श्रद्धालुओं ने भगवान से अलग-अलग तरह की अर्जियां भी लगाई। इनमें परीक्षाओं में पास होने से लेकर अमीर बनाने वाली अर्जियां शामिल थी। कुछ अर्जियां ऐसी भी थी जिनने सभी ध्यान अपनी तरफ खींचा। अचलनाथ के भक्तों की अर्जियों सहित दान पेटियों में चांदी के नाग-नागिन, बेलपत्र, त्रिशूल और तार भी निकले। अचलेश्वर न्यास के व्यवस्थापक राजेश पाराशर ने बताया कि दान पेटियों में से कुल 5 लाख 52 हजार 580 रुपए निकले हैं, जून माह में कई व्रत-त्योहार पड़े थे। नोट के रूप में 5 लाख 50 हजार 780 और सिक्कों से 1800 रुपए की रकम मिली है।