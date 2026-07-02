रिटायर्ड रेलवे बुजुर्ग से 7.40 लाख की ठगी, ग्वालियर में 2 मिनट में हुए 2 ट्रांजेक्शन

वहीं एक अन्य मामले में एक नाबालिग छात्रा को इमोशनल ब्लैकमेल कर उसके घर से 21 लाख रुपए के जेवरात और नकदी हड़पने वाले शातिर बदमाश आदित्य भदौरिया को लेकर चौकाने वाले खुलासे हुए है। ऑनलाइन सट्टे की लत में डूबा यह आरोपी अब पीड़ित नाबालिग छात्रा और उसके परिवार पर केस वापस लेने (राजीनामा) के लिए लगातार दबाव बना रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है।