ग्वालियर : जीएसटी के 9 साल, 2,500 से ज्यादा नोटिफिकेशन… फिर भी लूपहोल की भूलभुलैया में बेअसर हुआ सरकारी तंत्र

डिजिटल सिस्टम को ही बनाया हथियार : हेराफेरी के नए पैंतर

कर चोरों ने अब पारंपरिक तौर-तरीके छोडकऱ डिजिटल सिस्टम को उसी के हथियार से मात देना शुरू कर दिया है:

कागजी फर्में, असली डाका : झुग्गी-झोपडिय़ों या बंद पड़े मकानों के पते पर फर्जी दस्तावेजों से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए जा रहे हैं। बिना एक भी ट्रक हिलाए, करोड़ों का कागजी कारोबार कर असली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) डकारा जा रहा है।

सर्कुलर ट्रेडिंग का मायाजाल : माल को भौतिक रूप से छुए बिना ए, बी, सी और डी कंपनियों के बीच बिलों का चक्रव्यूह रचा जाता है, जिसका मकसद टैक्स चोरी के साथ बैंकों से मोटा लोन ऐंठना भी है।

इ-वे बिल की री-साइक्लिंग : कैग की ऑडिट रिपोर्ट गवाह हैं कि लोहे के स्क्रैप, कोयला, सीमेंट और पान मसाले के लिए एक ही वैध इ-वे बिल का बार-बार इस्तेमाल कर माल ठिकाने लगाया जा रहा है।

वसूली पर सरकारी खाते में सन्नाटा : ग्राहकों से जीएसटी वसूल कर उसे सरकारी खजाने में जमा न करने और कंपोजीशन स्कीम का उल्लंघन कर दूसरे राज्यों में गुपचुप माल भेजने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है।