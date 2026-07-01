अगले 60 दिन नहीं बनेगा ‘पासपोर्ट’ ! ग्वालियर में 1500 की जगह अब लगेंगे 2500 रुपए

-पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं और 'New User? Register Now' पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं।

-अपनी लॉग-इन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके पोर्टल पर लॉग-इन करें।

-अब 'Apply for Fresh Passport' पर क्लिक करें और पूछी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी, परिवार की जानकारी और पते का विवरण ध्यानपूर्वक भरें।

-अब'Pay and Schedule Appointment' पर क्लिक करें।

-ऑनलाइन माध्यम (UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग) से आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) के लिए तारीख और समय बुक करें।