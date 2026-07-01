‘मारकर नीले ड्रम में पैक कर दूंगी…’ 14 अप्रैल को हुई शादी , ग्वालियर में पत्नी दे रही खुला चैलेंज

मुगलपुरा निवासी राहुल जाटव ने बताया कि इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती शिवपुरी निवासी राखी से हुई थी। फिर दोनों ने शादी करना तय किया। परिवार की सहमति से 14 अप्रैल को राखी से शादी हुई। 23 मई को राखी पैसा और गहना समेट कर मायके चली गई फिर वापस नहीं लौटी मायके पहुंचकर राखी के तेवर बदल गए। उसने फोन पर 5 लाख रुपए मांग रही है सोशल मीडिया पर खुला चैलेंज दे रही है कि तलाक और पैसा नहीं दिया तो उसकी हत्या कर नीले ड्रम में पैक कर देगी।