1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

‘मारकर नीले ड्रम में पैक कर दूंगी…’ 14 अप्रैल को हुई शादी , ग्वालियर में पत्नी दे रही खुला चैलेंज

wife threatened her husband: शहर में एक पत्नी ने पति को धमकी दी है कि अगर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो हत्या करके नीले ड्रम में पैक कर देगी।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Jul 01, 2026

Family dispute in gwalior: पत्नी ने पति को दी धमकी (Photo Source: patrika)

Family dispute in gwalior: पत्नी ने पति को दी धमकी (Photo Source: patrika)

Family dispute in gwalior: एमपी के ग्वालियर शहर में शादी के 21 दिन बाद मायके गई पत्नी ससुराल वापस नहीं लौटी बल्कि उसने पति को जान से मारने और नीले ड्रम में पैक करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए मांग रही है। सोशल मीडिया पर धमकी भरे वीडियो और मैसेज भेज रही है। हैरान करने वाला मामला बिजौली के मुगलपुरा में सामने आया है। पत्नी की धमकियों से परेशान पति अब मदद के लिए पुलिस के चक्कर काट रहा है।

14 अप्रैल को हुई थी शादी

मुगलपुरा निवासी राहुल जाटव ने बताया कि इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती शिवपुरी निवासी राखी से हुई थी। फिर दोनों ने शादी करना तय किया। परिवार की सहमति से 14 अप्रैल को राखी से शादी हुई। 23 मई को राखी पैसा और गहना समेट कर मायके चली गई फिर वापस नहीं लौटी मायके पहुंचकर राखी के तेवर बदल गए। उसने फोन पर 5 लाख रुपए मांग रही है सोशल मीडिया पर खुला चैलेंज दे रही है कि तलाक और पैसा नहीं दिया तो उसकी हत्या कर नीले ड्रम में पैक कर देगी।

पत्नी को पकड़कर पूछताछ करेगी पुलिस

पुलिस ने बताया कि आरोपी पत्नी सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। ग्वालियर पुलिस अब उसकी इंस्टाग्राम आइडी की लोकेशन रही है। ताकि उसकी ट्रेस कर रही है। मौजूदगी का पता लगाया जा सके। लोकेशन मिलने के बाद पुलिस टीम भेजकर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस ने राखी के खिलाफ धमकी और वसूली की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राहुल अब इंतजार कर रहा है कि पुलिस कब उसकी पत्नी को पकडक़र उससे पूछताछ करेगी और उसे ब्लैकमेलिंग से निजात दिलाएगी।

पति बोला लुटेरी दुल्हन, कई शादियां कीं

राहुल ने शिकायत में बताया है राखी ने इस तरह कई शादियां की हैं वहां से भी पैसा और गहना समेट कर भागी है। सोशल मीडिया पर बंदूक दिखाती और हत्या की धमकी देती है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने राखी को कॉल किया तो उसका फोन बंद मिला है।

महिला की तलाश, काउंसलिंग का प्रयास

पीड़ित पेशे से वेंडर है शादी के करीब एक महीने बाद उसकी पत्नी मायके गई थी फिर वापस नहीं लौटी है। उस पर पति ने पैसा और गहना समेट कर ले जाने का आरोप लगाया है और उसने अपने स्तर पर पता किया महिला उसके अलावा कई लोगों से शादी कर चुकी है। उसे बुलाने का प्रयास किया जा रहा है।- मनीष यादव, एसडीओपी

इंदौर भाजपा में पदों की बरसात, घोषित होने वाले हैं सात मोर्चा अध्यक्ष

ये भी पढ़ें
Indore BJP Morcha President

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jul 2026 01:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘मारकर नीले ड्रम में पैक कर दूंगी…’ 14 अप्रैल को हुई शादी , ग्वालियर में पत्नी दे रही खुला चैलेंज

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी के 21 दिन में ही बदली पत्नी, इंस्टाग्राम ने उड़ाए पति के होश, ग्वालियर की घटना

Wife threatens husband on Instagram 21 days after marriage in Gwalior
ग्वालियर

Bride Ran Away: सुबह 4.33 बजे छत से कूदकर CCTV में भागती दिखी दुल्हन, ग्वालियर में सुहागरात पर गहने समेटकर हुई फरार

gwalior
ग्वालियर

ग्वालियर… उपभोक्ता फोरम में 32% शिकायतें बीमा कंपनियों के खिलाफ, पीडि़तों की जेबें खाली

consumer forum
ग्वालियर

डीजीपी कैलाश मकवाना के आदेश, थाने के चक्कर से मिलेगी राहत

Crackdown
ग्वालियर

ग्वालियर… कागजी कलर कोडिंग और रोड पर मनमाने डिवाइडर… ट्रैफिक सेल फेल, जाम से बेहाल शहर

gwalior traffic
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.