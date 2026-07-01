इंदौर भाजपा में पदों की बरसात, घोषित होने वाले हैं सात मोर्चा अध्यक्ष

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सख्त निर्देश के बाद सभी मोर्चा व प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व संयोजक अपनी अपनी टीम का गठन करने में जुटे हुए हैं। इसके साथ जिला इकाइयों में भी नियुक्ति को लेकर पैनल बुलाई जा रही है और जहां विवाद की स्थिति नहीं है वहां की घोषणा भी हो रही है। संगठनात्मक दृष्टि से देखे तो सबसे ज्यादा बवाल इंदौर में है। जहां पर सांसद, महापौर और सांसद सहित सभी नेता अपने अपने समर्थक को उपकृत कराना चाहते है। इस बीच नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कल सभी मोर्चों की पैनल बनाकर संगठन को सौंप दी है।