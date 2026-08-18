Indore News : राखी पर घर आना पड़ रहा महंगा, ट्रेन फुल तो आसमान पर बस-फ्लाइट का किराया

Indore News : रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर आने वाली बहनों के सामने इस बार सफर की मुश्किल भी बड़ी चुनौती बन गई है। त्योहार से पहले ही ट्रेनों में सीटें खत्म हो गई हैं और कई प्रमुख ट्रेनों में नो रूम या लंबी वेटिंग की स्थिति है। बसों का किराया पहले ही करीब 60 फीसदी तक बढ़ चुका है, वहीं अब मांग बढ़ने के साथ सीटों के दाम भी बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर फ्लाइट का किराया भी सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी इंदौर-पुणे रूट पर दिखाई दे रही है। 25 से 27 अगस्त के बीच इंदौर आने-जाने के लिए उपलब्ध बुकिंग की स्थिति देखी गई तो प्रमुख ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल है