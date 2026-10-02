दिवाली पर घर लौटने से पहले जेब रखें ढीली, इंदौर से हवाई यात्रा हुई महंगी, देखें प्राइस

Diwali Flight Fare: दीपावली पर घर लौटने की तैयारी कर रहे लोगों की जेब पर इस बार हवाई किराए की मार पड़ रही है। त्योहार नजदीक आते ही इंदौर आने वाली उड़ानों के किराए में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। सामान्य दिनों की तुलना में कई प्रमुख शहरों से इंदौर आने का किराया दो से तीन गुना तक पहुंच गया है। पुणे से इंदौर आने का प्री बुकिंग पर किराया करीब 5,618 है जो दीपावली के दौरान बढ़कर 16,263 तक पहुंच गया है। यानी यात्रियों को करीब 3 गुना किराया चुकाना पड़ रहा है।