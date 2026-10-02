MPPSC 2026 Mains के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट, 2025 Mains के परिणाम अक्टूबर में होंगे जारी

MPPSC 2025 Mains Result: इंदौर स्थित मप्र लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा का परिणाम अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी कर में जारी कर सकता है। है। रिजल्ट के जारी होने के बाद 30 से 45 दिन में इंटरव्यू कराने की तैयारी है। दूसरी ओर राज्य सेवा परीक्षा 2026 की मुख्य परीक्षा का परिणाम (MPPSC 2026 Mains Result) अक्टूबर अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। राज्य सेवा परीक्षा 2026 की मुख्य परीक्षा 7 से 12 सितंबर तक हुई थी। इसके इंटरव्यू 15 दिसंबर के बाद शुरू होने की संभावना है। आयोग दोनों वर्षों की परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया जल्द पूरी करने की तैयारी में है।