SIR से इंदौर में हटाए गए 1.36 लाख वोटर, चुनाव आयोग का डेटा गायब, IT शाखा के खेल का खुलासा

SIR Voter Deletion: देश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इन्टेसिव रिवीजन (एसआइआर) और निर्वाचन आयोग (Election Commission) की कार्यशैली को लेकर चल रहे विवाद के बीच इंदौर में निर्वाचन आयोग की आइटी शाखा का बड़ा खेल सामने आया है। मध्य प्रदेश में एसआइआर व फर्जी-समान फोटो वाले वोटरों के नाम हटाने में इस्तेमाल किए गए गरुड़ ऐप और ईआरओ नेट का डेटा ही राज्य निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो इंदौर जिले के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उनके पास गरुड़ ऐप या बीएलओ द्वारा गरुड़ ऐप और ईआरओ नेट पर की गई इंट्री से जुड़ा कोई डिजिटल रिकॉर्ड (जैसे पेन ड्राइव, वीडियो या बैकअप डेटा) नहीं है।